En près de 20 ans, le parc automobile belge a considérablement évolué. L’"espérance de vie" d’un véhicule belge a crû de 50 % depuis 1993. La voiture de société n’explique pas tout.

Le parc automobile belge ne cesse de prendre de l’âge, année après année. L’espérance de vie, si l’on ose dire, est même passée de 6 ans 4 mois et 17 jours en 1993 à 9 ans et 3 jours en 2018 et 9 ans et 18 jours en 2019, selon les statistiques communiquées par Febiac, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle.

(...)