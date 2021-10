L’ID.4, aux mains de Mercedes Lilienthal et sa copilote Emily Winslow, est arrivée au bout des 1.400 miles du Rebelle Rally. Cette course, qui met à l’épreuve autant les capacités de pilotage que de navigation et d’orientation, se déroule entre Las Vegas (Nevada) et les Imperial Sand Dunes dans le sud de la Californie.

Si Lilienthal et Winslow ont terminé loin des places d’honneur (8ème sur les 10 engagés de la catégorie X-Cross, réservée aux SUV et crossovers), c’est la 2ème fois que l’ID.4 vient à bout d’un rallye-raid après avoir atteint l’arrivée de la NORRA Mexican 1000 au printemps dernier.