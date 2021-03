La Wallonie a encore du boulot pour relever le défi de l’électrique, c’est un fait. Pascal Lehance, conseiller du ministre wallon de la Mobilité, du Climat et de l’Énergie, Philippe Henry, fait le point avec nous sur la situation actuelle et le plan de bataille des prochaines années. " Il faut d’abord rappeler que le plan actuel date de 2012, quand des négociations européennes visaient à mettre en place un plan global, raconte-t-il. À l’époque, on ne comptait que 100 à 200 véhicules électriques en Wallonie. "

Mais depuis lors de l’eau a coulé sous les ponts. " De nouvelles directives européennes vont nous parvenir au printemps et on sait qu’on va devoir travailler sur un plan plus solide et ambitieux face à l’accroissement du nombre de véhicule sur nos routes. Notre approche passive doit changer et deux modèles économiques se confrontent, constate-t-il. Il y a ceux qui veulent mettre des bonnes partout, et ceux qui veulent partir sur un modèle qui correspond aux besoins et aux habitudes des gens. "