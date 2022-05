Le plan décennal annoncé en septembre 2021 débutera en 2024 avec la nouvelle Lancia Ypsilon, d'environ 4 mètres de long, appartenant au segment B. En 2026 arrivera un grand SUV long de 4,6 mètres environ qui permettra à la marque d'entrer sur le plus grand segment d'Europe. 2028 sera l'année de la nouvelle "Delta" de 4,4 mètres de long, "une voiture sculptée et musclée, aux lignes géométriques, qui séduira les amateurs de voitures dans toute l'Europe".

Mais encore faut-il disposer d’un réseau pour vendre ces voitures. La Belgique fait partie des cinq pays "pionniers" sélectionnés par la marque pour son retour, avec la France, les Pays-Bas, l’Espagne, le Luxembourg et l’Allemagne. Plus que l’importance du marché, Lancia dit s’être basé sur les critères d’attachement à la culture italienne, d’importance du segment B (celui des citadines), et de pertinence des ventes en ligne pour opérer cette sélection. Ce dernier point est important puisque le constructeur escompte écouler environ 50% de ses voitures directement par le biais d’Internet. La seconde moitié sera vendue par un réseau de 100 concessionnaires dans 60 villes européennes à termes.