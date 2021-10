Cette édition Metropolitan représente le summum de la famille Discovery et s’appuie sur la version R-Dynamic HSE avec des détails 'Bright Atlas' pour la calandre et l’inscription Discovery. Elle est complétée par des inserts de pare-chocs inférieurs Hakuba Silver, des jantes en alliage 22 pouces Diamond Turned avec détails Gloss Grey, des étriers de freins Land Rover Black, des vitres teintées et un toit panoramique coulissant. Les équipements intérieurs de série comprennent un affichage tête haute et un volant chauffant, la recharge de téléphone sans fil, un compartiment réfrigérant avant et une climatisation à quatre zones.

© Land Rover