Cupra, la marque sportive de Seat, et le FC Barcelone renforcent leur collaboration avec la désignation du SUV Formentor comme voiture officielle du club de foot barcelonais.

Ce coup marketing est l’aboutissement du partenariat entre les deux entités de la capitale catalane qui avait déjà désigné Cupra comme partenaire automobile et de mobilité. Un choix qui s’explique naturellement selon Wayne Griffiths, à la tête du constructeur : "Le Formentor a été dessiné, développé et sera construit ici à Barcelone, la ville où nos deux marques sont nées et d’où nous voulons inspirer le monde. Cette désignation va accroître la visibilité globale de la voiture et nous fera avancer pour positionner Cupra comme marque convoitée par les amateurs d’automobile".

Le Cupra Formentor sera donc utilisé pour tous les déplacements officiels de l’équipe. Les joueurs qui le souhaitent pourront également rouler en Formentor au quotidien, et auront alors l’opportunité de personnaliser leur véhicule par des couleurs et éléments de design soigneusement sélectionnés. Le gardien allemand Marc ter Stegen, ambassadeur Cupra, sera bien sûr de ceux-là.

310 chevaux !

Lancée avec des déclinaisons sportives des Seat Leon et Ateca, Cupra élargit sa gamme cet automne de son premier modèle propre : le Formentor. Ce SUV compact au look musclé et aux traits dynamiques est animé par un moteur 2 litres essence de 310 chevaux ! L’an prochain, une déclinaison hybride rechargeable de 245 chevaux sera également proposée.