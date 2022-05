L’avantage du métier de journaliste automobile, c’est qu’on peut essayer toutes les nouvelles voitures qui sortent sur le marché. Et en 2022, la plupart d’entre elles sont électriques. Je viens de passer quatre semaines au volant d’autant de modèles se passant de pétrole, l’occasion de dresser quelques constats.

Le premier, c’est qu’avant de devenir « normale » pour chacun, la voiture électrique a encore du chemin à faire tant les questionnements de la famille, des amis, de quelques passants curieux ou même sur les réseaux sociaux restent nombreux : "Et tu sais recharger sur une prise classique ?", "Tu as une borne chez toi ?", "Ça coûte cher, non ?". Des questionnements légitimes, et des craintes souvent levées après quelques explications.

Mais la question de loin la plus fréquente reste évidemment " Et tu as quelle autonomie ?". Ce qui nous amène au second constat en titre de ce billet d’humeur : le Belge achète sa voiture uniquement pour partir en vacances ! Car lorsque je communique l’autonomie, la réaction est quasi-unanime " Impossible de partir en vacances, donc !".

Rappelons que le Belge a parcouru en moyenne 15.384 km en 2021, soit 295 km par semaine, ou encore 42 km par jour ! Les 300, 350, 400 km d’autonomie réelle (mesurée durant nos tests) selon les modèles essayés sont donc largement suffisants pour couvrir les besoins quotidiens voire hebdomadaires d’une immense majorité d’entre nous. Mais non, l’argument des vacances est plus fort que tout !

Et quand bien même. Sur autoroute, les 250 à 350 km envisageables correspondent à une pause pour charger environ toutes les 2h à 2h30 de route. Ça tombe bien, c’est ce qui est recommandé pour maintenir une bonne concentration au volant. Et surtout, sur un trajet Bruxelles-Cote d’Azur, cela représentera trois, quatre, voire peut-être cinq arrêts d’une demi-heure. Pour la plupart d’entre nous, ce type de trajet n’est effectué qu’une fois par an !

Cela constitue bien sûr une certaine contrainte, mais est-ce pour autant qu’il faut jeter le bébé avec l’eau du bain ?

Car osons le dire : Mr ou Mme Tout-le-Monde (je ne parle donc pas des "petrolheads", juste le conducteur lambda qui représente quand même la majorité des usagers) serait très heureux de l’agrément, du confort et de l’économie à l’usage (à l’heure où le pétrole atteint des records) d’une voiture électrique. À condition bien sûr de pouvoir charger chez soi, mais ceci est un autre débat…