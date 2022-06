A bord, boutons et aiguilles ont disparu pour céder leur place à des écrans, tactile pour le multimédia, personnalisable pour l’instrumentation. L’équipement fait un bond en avant, avec l’arrivée de la caméra à 360°, la possibilité de laisser la voiture sortir seule d’un emplacement de parking ou le régulateur de vitesse qui gère les arrêts et redémarrages dans le trafic.

Au lancement en octobre, le X1 sera proposé avec deux motorisations essence (136 ou 218 ch) et deux diesels (150 ou 211 ch), avec hybridation légère 48V pour les plus puissantes. Elles seront rapidement rejointes par deux variantes hybrides rechargeables de 245 ou 326 ch offrant jusqu’à 89 km en mode tout électrique. Et dès la fin de l’année arrivera le iX1 100 % électrique, fort de 313 chevaux et promettant jusqu’à 438 km d’autonomie.