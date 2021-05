Baptisée sobrement Special Edition, celle-ci se la joue "bad-ass" pour reprendre les termes exacts du communiqué. Dans les faits, les changements tiennent surtout en quelques stickers supplémentaires à l’extérieur, une poignée de liserés et détails rouges, et une sellerie unique à bord. Pour le reste, le moteur reste le 2.0 TDCi de 213 chevaux, et le châssis conserve ses spécificités, comme les suspensions Fox à large débattement capables d’avaler tous les mauvais traitements.

Le lancement de cette version est aussi l’occasion pour Ford de le mettre en scène aux côtés des autres séries spéciales de son pick-up, Wolftrak, Stormtrak et MS-RT, dans un petit film à découvrir ci-dessous.