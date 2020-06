Le petit SUV Renault arrive dans les concessions.

On connaît son prix belge (32 575 € pour la version Intense) et il est déjà possible de le commander dès aujourd’hui, sachant que les premiers exemplaires du modèle hybride rechargeable devraient débarquer incessamment chez les concessionnaires. Le Captur est l’un des véhicules phares de la société au losange, qui compte sur lui pour relancer ses ventes à la sortie d’une période de confinement, on le sait, difficile à vivre pour Renault.

