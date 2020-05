À Bruxelles, la station de Schaerbeek s’ouvre ce lundi, celle de Haeren mardi.

Aller au contrôle technique, pour beaucoup d’entre nous, n’est pas vraiment une parie de plaisir. Il n’empêche que ce doit être fait. Rappelons ici ce qui est de mise dès la fin de ce week-end.

Le centre de Schaerbeek ouvre le lundi 4 mai et le centre de Haren le mardi 5. Les heures d’ouverture habituelles restent d’application. Les ouvertures en soirée les lundis et jeudis sont temporairement suspendues.

Les contrôles techniques se font temporairement, et sans exception, uniquement sur rendez-vous. Ceci afin de gérer et de limiter l’afflux de clients et de garantir un meilleur respect des consignes de sécurité. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 02 726 91 52.

Pour les certificats de visite dont la validité est échue depuis le premier mars 2020, la validité est exceptionnellement prolongée de 6 mois. Par exemple, un certificat arrivant à échéance le 15 avril (donc pendant le confinement) restera valable jusqu’au 14 octobre 2020.

Consignes de sécurité et d’hygiène strictes. Pas de clients à l’intérieur du centre de contrôle technique. Les véhicules sont pris en charge par les inspecteurs au début de la ligne. Le client est invité, par le couloir extérieur balisé, à se rendre à la sortie du centre de contrôle et d’y attendre qu’on lui remette son véhicule. Le client doit, en tout temps, respecter strictement les distances de sécurité d’un minimum de 1,5 mètre avec le personnel et les autres clients. Les marquages au sol face aux caisses ou dans le bureau du responsable doivent être respectés. L’accès à la caisse est limité (paiement digital uniquement). Les clients malades restent à la maison !