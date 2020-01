Il ne se passe pas une semaine sans qu'on puisse lire sur le diesel, tout et son contraire, selon la source dont émane les infos. Cette fois, c'est la fédération Inter-Environnement Wallonie qui embraie sur une enquête effectuée par l'Association Européenne Transports et Environnement.

Et la fédération n'y va pas par 4 chemins. "Alors que l’édition 2019 du Salon de l’automobile bat son plein, l’association européenne T&E (Transport & Environnement) jette un pavé dans la mare : les nouveaux diesel répondant aux normes les plus récentes (Euro 6d-temp) polluent jusqu’à 1.000 fois plus que ce qui est avancé par les tests d’homologation réglementaires. Il s’agit d’une pollution aux particules dont la dangerosité pour la santé est aujourd’hui largement documentée. Ces résultats découlent d’essais indépendants effectués en laboratoire réalisés pour le compte de Transport & Environment (T&E). Ils ont été menés sur 2 véhicules populaires en Europe qui satisfont aux normes les plus récentes : la Nissan Qashqai et l'Opel Astra."

(...)