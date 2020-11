Luc Donckerwolke endossera donc à partir d’aujourd’hui le poste de Chief Creative Officer, spécialement créé pour l’occasion. Une fonction qu’il occupera depuis le centre technique européen du groupe situé à Russelsheim, en Allemagne. On peut imaginer que cette localisation a dû jouer son rôle dans l’acceptation de ce nouveau poste par le designer belge, qui quittait Seoul en début d’année « pour raisons personnelles ».

Dans ses nouvelles attributions, Donckerwolke aura en charge la communication autour des projets de design du Groupe. Ce sera le cas pour les nouvelles branches Genesis, marque de luxe qui fera son entrée en Europe l’an prochain, et Ioniq, nouvelle signature des modèles électriques. Il cherchera également des moyens de collaborer avec les meilleurs designers de l'industrie et mènera des études de conception pour la mobilité du futur.

Luc Donckerwolke est l’un des designers automobiles les plus en vue. Avant de prendre la tête du design Hyundai en 2015, il a œuvré au sein de la plupart des marques du groupe Volkswagen, où il a notamment signé les Audi A4 Avant, Skoda Octavia et, surtout, Lamborghini Aventador et Gallardo.