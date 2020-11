Nous sommes en 1979. Deux fois vice-champion du monde de la discipline, Ickx décide de mettre un terme à sa carrière dans le petit monde très fermé de la F1. Son idée : se consacrer essentiellement à la course d’endurance. Un choix qui va s’avérer particulièrement judicieux tant notre pilote de légende se verra couronné de succès dans toutes les plus grandes épreuves mondiales de ce type de compétition. Et parmi elles, 6 victoires lors des ’24 Heures du Mans’. De quoi lui offrir le surnom mythique de "Monsieur Le Mans".

Outre Le Mans, les auteurs consacreront également l’une ou l’autre page à Jacky Ickx pilote en rallye-raid, et notamment au Paris-Dakar. Quant au mot fin, il verra Jacky passer le relais de la course à sa fille Vanina. À mettre en exergue un graphisme aussi original que dynamique et plaisant.

Un joli cadeau à glisser sous le sapin !