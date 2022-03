La crise des semi-conducteurs a joué un mauvais tour au constructeur Audi en 2021.

L’année avait pourtant très bien débuté : "Le premier semestre était le plus remarquable de notre histoire", rappelle Hildegard Wortmann, Board Member for Sales&Marketing. Les ventes étaient en hausse de 38,8 % à 981 681 unités. Six mois plus tard, le bilan était en léger recul de 0,7 % par rapport à 2021, à 1,68 million de véhicules au total. La crise des semi-conducteurs avait durement touché le constructeur premium. "Ce sont de très bonnes performances compte tenu des circonstances." Les mois de novembre et décembre ont permis de limiter la casse.

(...)