FCA Heritage a inauguré les nouveaux locaux de son "Officine Classiche" - l'atelier de restauration et de certification FCA Heritage - où sont effectués certains des services les plus appréciés des amateurs de voitures anciennes: des certifications d'authenticité aux services d'assistance technique et de maintenance, jusqu'à la restauration complète .

Inspiration

"L’actualisation de l’Officine Classiche marque un nouveau point de départ pour regarder vers l’avenir, en continuant à redonner vie à notre patrimoine automobile", a déclaré Roberto Giolito, responsable de FCA Heritage pour la région EMEA. "C'est exactement la mission principale de FCA Heritage : non seulement célébrer, mais aussi valoriser, non seulement pour sauvegarder mais aussi faire revivre les joyaux dont nous avons hérités au cours de notre histoire. Cet héritage continue d’inspirer les modèles de demain, bien sûr plus durables et mieux connectés, mais cela ne peut se faire sans cette beauté italienne qui a toujours marqué nos œuvres d’art sur quatre roues."

Ouvert en 2015 dans l'ancien site Officina 83 de Mirafiori, sur la Via Plava à Turin, l’"Officine Classiche" occupe désormais une surface d'environ 6000 m2 contre 900 m2 à l'origine. C'est là que toutes les opérations de réparation, restauration et certification sont effectuées sur les voitures anciennes d’Alfa Romeo, Fiat, Lancia et Abarth, appartenant à la fois à des collectionneurs privés et à la collection inestimable détenue par FCA Heritage. Au total, de 2015 à ce jour, des dizaines de restaurations ont eu lieu et environ 500 certifications ont été délivrées à des propriétaires de voitures du monde entier.

Les lieux accueillent également les activités liées à la "Certification d'authenticité". Lorsque chaque aspect de la voiture ancienne a été analysé en détail et que ses données de production et ses spécifications techniques dans les archives de l'entreprise ont été scrupuleusement vérifiées, FCA Heritage certifie l'authenticité du véhicule et indique sa valeur.