Hyundai Motor Group, propriétaire des deux marques, devient le premier actionnaire et "partenaire stratégique" d’Ionity. Il rejoint à ce titre Audi, BMW, Ford, Mercedes, Porsche et Volkswagen, fondateurs du consortium en 2016.

"Pour Hyundai et Kia, l’expérience produit et client est étroitement liée à la commodité et aux avantages réels. En investissant dans Ionity, nous rejoignons désormais l’un des réseaux d’infrastructure de recharge les plus complets d’Europe", déclare Thomas Schemera, vice-président exécutif et chef de la division produits chez Hyundai Motor Group. "Nous nous engageons à fournir des solutions globales pour faciliter plus que jamais le passage à l’écomobilité".

Ce partenariat garantira l’accès aux conducteurs des modèles électriques des deux marques à l’ensemble du réseau Ionity à un prix bien inférieur aux 0,79€ réclamé par kWh pour les utilisateurs de marques tierces.