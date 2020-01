Le salon de l’automobile débute à Bruxelles ce vendredi 10 janvier. Et durant toute la durée du Brussels Motor Show se tiendra en parallèle l’expo Dream Cars : une exposition de modèles exclusifs et de bolides ultrarapides. Un véritable salon dans le salon de l’auto pour ceux qui souhaitent contempler les plus belles voitures de luxe sur le marché.

Et cette année, sur les 40 voitures exposées, un bolide va attirer particulièrement l’attention des visiteurs. Un véhicule 100 % belge et unique en son genre, la dernière création estampillée Fred Krugger, la Krugger FD.

(...)