Non la marque Lada n’est pas morte. Si elle n’est plus distribuée officiellement chez nous depuis quelques années, elle est toujours largement leader des ventes dans son pays d’origine, la Russie. Et c’est un petit événement qui vient de se produire puisqu’après 18 années d’absence, le nom Niva fait son retour dans la gamme du constructeur !

Ce nouveau modèle ne remplace toutefois pas le « Niva » originel, celui que nous connaissons depuis 1977, qui se fait appeler tout simplement « 4x4 » depuis 2002. Cette année là en effet, Avtovaz, maison-mère de Lada, s’associe à General Motors (GM) pour développer un petit tout-terrain solide en vue de remplacer le vieillissant Niva, premier du nom. Le résultat est concluant et GM, à la recherche d’un véhicule adapté au marché pour porter son offre en Russie, décide finalement de le commercialiser sous la marque Chevrolet, emmenant avec lui le nom emblématique du tout-terrain russe. Le vénérable Niva est donc contraint de changer de nom.

En novembre 2019, l’accord entre Chevrolet et Avtovaz prend fin, et l’appellation « prêtée » durant près de deux décennies revient chez Lada. La marque en profite pour récupérer les droits sur le véhicule en lui-même… et voilà la Chevrolet Niva devenue Lada Niva. Vous avez tout suivi ?