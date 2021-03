Avec 48 voitures neuves pour 1.000 habitants en moyenne, la Belgique est le marché automobile le plus dynamique d’Europe, loin derrière le Luxembourg (90 pour mille), mais devant l’Allemagne et la France, et bien au-delà de la moyenne de l’Europe de l’Ouest (UE15) à 34 pour mille. La Belgique représente 2,8% de la population de l’UE15, mais notre marché des voitures neuves constitue 4% du volume européen.

Disparités géographiques

Cette belle santé est à mettre au crédit des voitures de société puisqu’en 2019 – dernières données reprises dans la publication – elles représentaient 54% des immatriculations, sans compter les véhicules professionnels des indépendants. La Flandre et Bruxelles totalisent à elles deux 47%, et 27 des 28% des véhicules faisant l’objet d’une location longue durée via un contrat de leasing sont immatriculé dans ces deux régions. Un constat logique qui s’explique notamment par la présence des principaux acteurs du leasing à Bruxelles et dans sa périphérie.