Le marché automobile belge plonge encore en septembre

Auto-moto

Nicolas Morlet

Septembre noir sur le marché automobile belge. Le nombre d’immatriculations était en chute libre : -26,41% ! Et cela ne devrait pas s’arranger dans les prochains mois, du moins tant que les principales cause, crise du Covid et pénurie de puces, ne sont pas réglées.