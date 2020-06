Nous vous l’annoncions hier, le marché automobile européen s’est relevé plus vite qu’escompté par les prévisions les plus optimistes. La Belgique ne fait pas exception, avec des immatriculations en nette hausse en mai qui laissent un espoir de retour à des valeurs "normales" inespéré au cours des prochains mois.

Le mois dernier, le recul des immatriculations de voitures neuves a été de 31,97%, « seulement » est-on tenté d’écrire. La réouverture des garages - et donc la reprise des livraisons - mais également des centres de contrôle technique et des administrations chargées de la délivrance des plaques y sont évidemment pour quelque chose. Mais puisque ceux-ci n’ont rouvert que le 18 mai, et n’ont donc eu que 10 jours ouvrables pour résorber le retard accumulé, la baisse des immatriculations semble particulièrement contenue. Un rayon de soleil à l’horizon pour le secteur après des mois de mars et avril à -48% et -90% respectivement.

Retour à la normale ?

Voilà qui devrait en tout cas apporter un peu d’espoir à l’ensemble des acteurs du secteur, qui ne tablaient pas sur un retour à des valeurs pré-Covid-19 avant deux ans ou plus. D’Ieteren, qui annonçait cette semaine un vaste plan de réorganisation, disait s’attendre à une contraction du marché de 20% dans les 5 années à venir. Pour l’instant, la baisse des immatriculations sur les 5 premiers mois de l’année se chiffre à 35,7%. On sera donc attentif aux chiffres du mois de juin, premier mois complet de réouverture post-confinement, pour juger de la capacité de résilience du marché automobile.