Une année historique. C’est en ces termes que la fédération du secteur de la vente et de la réparation de voitures neuves et d’occasion, Traxio, a commenté les chiffres du marché automobile d’occasion. L’an dernier, un nombre record de véhicules de seconde main a en effet été établi. Au total, pas moins de 709 605 voitures ont ainsi changé de mains en 2021. Soit une augmentation de 7,5 % par rapport à 2020 et, surtout, de 1,3 % par rapport à 2019, dernière année de référence d’avant-Covid. "Après l’année coronaire 2020, 2021 a été à nouveau une année particulièrement atypique où le marché a été complètement bouleversé", confirme Filip Rylant, porte-parole de Traxio.

(...)