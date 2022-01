Au début du mois de janvier, la fédération du secteur de la vente et de la réparation de voitures neuves et d’occasion, Traxio, s’était félicitée du nombre historique de véhicules qui ont changé de mains l’an dernier. Au total, pas moins de 709 605 voitures avaient ainsi changé de propriétaires. Soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2020 et de 1,3 % par rapport à 2019, dernière année de référence d’avant-Covid.

Une hausse historique qui trouvait son origine dans la pénurie de semi-conducteurs qui rallonge de parfois plusieurs mois la livraison des véhicules neufs mais également par l’entrée en vigueur de la nouvelle phase de la Low Emission Zone de Bruxelles, laquelle interdit désormais aux véhicules diesel Euro 4 de parcourir les rues de la capitale. Ce qui a forcé des milliers d’automobilistes à changer de véhicules.

(...)