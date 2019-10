Les assureurs belges ont enregistré 831 accidents de la route impliquant des personnes grièvement blessées l'année dernière, pour une charge totale de 341,1 millions d'euros.

Le coût moyen d'un sinistre s'élève à 410.446 euros. En 2017, 782 accidents de ce type avaient été recensés, et 779 l'année précédente, a indiqué mardi Hans De Cuyper, président de la fédération du secteur Assuralia et CEO d'AG Insurance. "Ces accidentés graves représentaient près de 30% de la charge totale des sinistres de l'année dernière. En d'autres termes, pour couvrir les frais de ces 831 cas, il nous a fallu compter sur les primes d'un million d'assurés", a déclaré Hans De Cuyper. Par accident grave, on entend "sinistre dont les frais dépassent les 125.000 euros".

Au total, 340.618 automobilistes ont dû signaler des dommages à leur assureur, contre 342.876 un an auparavant. Et la charge moyenne causée par un sinistre est passée de 3.513 euros en 2017 à 3.390 euros l'année dernière. "Cette évolution est à mettre au crédit des investissements dans les dispositifs de sécurité routière et de meilleures infrastructures, ainsi que des systèmes de sécurité plus performants dans les voitures", affirme Assuralia.

Selon Hans De Cuyper, la prime en responsabilité civile (RC) pour une voiture est aujourd'hui au même niveau qu'il y a 15 ans. "Compte tenu de l'inflation, l'assurance automobile est donc devenue moins chère."

Concrètement, l'encaissement moyen par véhicule a diminué de 3% entre 2014 et 2018, pour s'établir à 298,8 euros en 2018.