Audi continue le déploiement de ses motorisations hybrides rechargeables. Ainsi, après la berline, c’est au tour du break A6 de recevoir sa version 55 TFSIe. Avec ses rejets de CO2 planchers, il devrait rapidement se faire une place au soleil auprès des utilisateurs professionnels.

367 chevaux et seulement 44 gr CO2/km : voilà ce que promet sur le papier l’Audi A6 Avant 55 TFSI e. Pour parvenir à une telle prouesse, elle associe un moteur 2.0 TFSI (essence) à une unité électrique de 105 kW (142 ch) alimenté en courant pas une batterie de 14,1 kWh. Pour profiter de la puissance maximale, il faudra donc penser à charger cette dernière en branchant le câble fourni sur une prise domestique, une borne de charge publique ou une Wallbox. Il sera alors possible de parcourir jusqu’à 51 km en mode 100% électrique, sans consommer la moindre goutte de carburant. Trois modes de fonctionnement sont proposés : EV (tout électrique), Hybrid ou Hold, qui permet de maintenir la charge de la batterie pour un usage ultérieur.

La consommation moyenne en cycle normalisé (WLTP) est comprise entre 2,1 et 1,9 l/100km, soit 48 à 44 gr/km de CO2 ! De quoi promettre de beaux avantages fiscaux aux indépendants et sociétés !

Coffre réduit mais toujours pratique

A bord, hormis quelques affichages spécifiques à la motorisation hybride dans l’instrumentation de bord, rien ne change. Le coffre paye toutefois le prix de l’intégration du système hybride puisque sa contenance est réduite de quelque 160 litres, à 405 litres sur ce modèle. Heureusement, la surface de chargement reste pratique car intégralement plane ; et la modularité est préservée. Dossiers arrière rabattus, le volume total de chargement passe à 1.565 litres.