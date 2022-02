Comme son devancier, le nouveau Ford Ranger aura droit à sa version « badass » Raptor. Une déclinaison spécifiquement taillée pour affronter les pistes les plus hostiles à toute allure. Le Ranger Raptor reste fidèle à ses amortisseurs Fox qui absorbent sans broncher toutes les pierres et tranchées qui se présentent, et assurent un contrôle de caisse impressionnant hors du bitume.

Mais avec cette nouvelle génération, les ingénieurs ont voulu pousser le principe du pick-up sportif un cran plus loin. « Avec le Ranger Raptor de nouvelle génération, nous nous sommes vraiment concentrés sur la création d’un véritable pick-up hautes performances » explique Dave Burn, ingénieur en chef du programme de la série Raptor. Selon lui, le nouveau modèle est plus « charismatique » et « plus robuste que jamais ». Et c’est vrai que d’un point de vue esthétique, ses épaules bodybuildées, ses roues déportées et son imposante calandre avec l’inscription Ford en toutes lettres en imposent !

© Ford

Surplus de caractère

Ce côté encore plus extrême commence par le moteur. Le nouveau modèle aura droit à un V6 essence 3.0l essence de 288 chevaux, toujours couplé à la boîte automatique à dix rapports. Le 2.0l bi-turbo de 213 chevaux de l’actuelle mouture restera également proposé pour un peu plus de pragmatisme.

Le châssis a également été spécialement adapté et offre 7 modes de conduite différents pour s’adapter au mieux à toutes les situations, en tout-terrain bien sûr mais également sur la route. A cela s’ajoute un nouvel échappement actif qui laisse le choix entre quatre profils sonores : une première !

Le nouveau Ranger Raptor à moteur essence sera disponible à la commande dès cet été, avec des premières livraisons attendues en toute fin d’année. La version diesel arrivera quant à elle l’année prochaine.