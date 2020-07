Ca y est, après un quart de siècle d’absence, le Ford Bronco est de retour. Et il est exactement tel qu’on voulait qu’il soit ! A l’heure où l’on ne parle plus que de rationalisation, Ford prouve qu’il est encore possible de sortir une voiture conçue avec le cœur et les tripes. Et ça fait du bien ! Mais, il y a un mais…

Le Bronco, c’est le Jeep Wrangler façon Ford ou le Land Rover Defender originel façon Oncle Sam si vous préférez : un véhicule de conception simple doté de sérieuses capacités de franchissement. Une philosophie conservée par le nouveau modèle dont les formes sans fioritures, les surfaces planes et l’évident clin d’œil dans le traitement du design global sont autant de références au modèle d’origine. Portières et toit peuvent bien sûr se démonter pour offrir une sensation de liberté totale, et Ford annonce plus de 200 possibilités d’accessoirisation d’origine !

© Ford

Vrai dur

Proposé en carrosseries 3 ou 5 portes, le nouveau Bronco embarque ce que Ford a de meilleur à proposer ne matière de tout-terrain et de franchissement : gamme de vitesses courtes, blocages de différentiels avant et arrière, régulateur de vitesse spécifique pour terrains difficiles, etc. Ses porte-à-faux réduits au maximum permettent aussi des angles d’attaque et de fuite excellents de 29 et 37,2° degrés, et le franchissement de gué atteint 85 cm. Sous le capot, le choix est laissé entre un V6 Ecoboost 2,7l de 310 ch ou un 2.3l Ecoboost de 270 ch, et entre une boîte manuelle ou automatique.

© Ford

Baby Bronco

En même temps que le Bronco, Ford introduit une version plus compacte qui partage le même appétit pour le hors-piste et les grands espaces : le Bronco Sport. Légèrement plus court que le Bronco 3 portes (4,36 m contre 4,39 m), celui-ci est une sorte de SUV de franchissement pourrait-on dire puisqu’il intègre les mêmes équipements orientés off-road que son grand frère. Son look est clairement inspiré par le nouveau Bronco, mais il dispose d’un pavillon carrossé fixe et de moteurs de cylindrée réduite : 1.5l et 2.0l Ecoboost de 181 et 245 ch.

© Ford

Mauvaise nouvelle

Tout cela semble bien alléchant n’est-ce pas ? Malheureusement, une fois encore les normes drastiques édictées par l’Union Européenne ont eu raison des ambitions de Ford, qui n’a pas prévu de distribuer son Bronco sur le vieux continent. C’est bien dommage car il aurait offert une alternative alléchante aux Defender et Classe G devenus trop précieux pour nombre d’utilisateurs ayant besoin d’un véritable franchisseur. Peut-être le Bronco Sport ? L’espoir est mince…