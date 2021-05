Le Kia Sportage est un véritable best-seller dans la gamme Kia. Un énorme succès qu’il doit notamment à son style, toujours reconnaissable et dont il fait un véritable argument de vente depuis la troisième génération lancée en 2010. La cinquième, attendue cette année encore, ne fera pas exception. Sur les quelques images dévoilées par le constructeur, on devine un style inspiré de celui du crossover électrique EV6, avec des traits tendus, non sans reconnaitre un petit air de Stinger au traitement des feux arrière.

© Kia

L’habitacle s’annonce tout aussi moderne, avec un grand écran incurvé panoramique qui regroupera l’instrumentation de bord et le multimédia.

Pour des photos plus claires et les détails techniques, un peu de patience : la présentation officielle est prévue en juillet.