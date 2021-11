L'arrivée d'une nouvelle génération de Range Rover est toujours un événement. Celle-ci est la cinquième du nom. Elle est plus exclusive et plus luxueuse que jamais. Un Range se reconnaît toujours au premier coup d'oeil, il n'en va pas autrement pour cette dernière mouture en date.

Nous avons pu approcher (pas encore tester) le modèle 7 places (oui, le Range est désormais disponible en 4, 5 et 7 places) en combinaison avec le châssis long (20 cm de plus que le court) et la première impression est résolument positive. Ce véhicule est un mélange de luxe, de confort, de technologie et... de tradition Land Rover.





Au nouveau du design, si tout ou presque a été retravaillé par rapport à la génération précédente, c'est la partie arrière qui arbore le plus de changements: redessinée, plus épurée, avec des feux qui ne sont vraiment apparents que lorsque le véhicule se met en ordre de marche.

© D.R.

Ce niveau Range est disponible avec une large gamme de moteurs, essence et diesel. Avec, au choix, une hybridation légère ou plug-in. On notera l'autonomie allongée de cette nouvelle version PEHV. En effet, les systèmes hybrides rechargeables 374 kW/510 ch et 323 kW/440 ch offrent désormais une autonomie full électrique allant jusqu’à 100 km et des émissions de CO2 inférieures à 30 g/km (disponible dès 2022). Sachant aussi qu'une version 100% électrique sera disponible en 2024.

© D.R.

Au niveau des performances, on épinglera notamment celles du nouveau V8 bi-turbo essence de 390 kW/530 ch, qui, avec Dynamic Launch, permet de passer de 0 à 100 en 4,6 secondes.

Luxe et raffinement

© D.R.

A l'intérieur, comme on peut s'y attendre, c'est l'ambiance cocon par excellence. Tout a été pensé pour que rien ne vienne perturber le calme et la sérénité que dégage l'habitacle dès qu'on y pénètre, tant pour les passagers que pour le conducteur. Priorité a été donnée à des matériaux nobles, plus durables, voire responsables, comme certains revêtements textiles qui permettent de diviser par quatre les émissions de CO2 associées à la production du cuir.

Nous parlions de cocon, sachez, par exemple, que ce Range Rover est équipé d'un système de réduction active du bruit de troisième génération, qui surveille les vibrations au niveau des roues, le bruit des pneus et les bruits du moteur transmis dans l’habitacle, et génère un son qui neutralise le bruit et est diffusé via les 35 haut-parleurs. Ces derniers incluent deux haut-parleurs de 60 mm de diamètre logés dans les quatre appuie-têtes principaux, qui créent des zones silencieuses distinctes similaires à l’effet produit par un casque haut de gamme...

© D.R.

Par ailleurs,si le Range Rover avait été le premier SUV de luxe à être équipé, en 1992 déjà, d’une suspension pneumatique électronique, celui-ci poursuit cette approche pionnière avec le système Dynamic Response Pro et la suspension préventive, qui utilise les données de navigation "eHorizon" afin d’anticiper la route et préparer la suspension à fournir une réponse optimale pour un meilleur confort encore.

© D.R.

Et, comme d'habitude chez Land Rover, ce Range, bien qu'embourgeoisé, conserve toutes les qualités de franchissement qui ont fait la réputation de la marque...

Tout ceci a évidemment un prix: 123 800 € en base pour le châssis court. Un tiers en plus environ pour la version longue...