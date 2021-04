"Depuis 35 ans – et le lancement du Multivan – Volkswagen n’a cessé d’adapter le Multivan à son époque et à le rendre toujours plus en phase avec les attentes de sa génération" détaille le constructeur dans son communiqué. "Nouveaux systèmes de sièges coulissants, fauteuils individuels, tables modulables, multimédia et systèmes d’aides au conducteur toujours plus intelligents accompagnent le Multivan dans son voyage à travers les années".

Dans cette continuité, le nouveau Multivan attendu pour la fin de cette année est promis encore plus confortable, plus sûr, plus intelligent, plus qualitatif… mais aussi plus connecté et plus durable que l’actuel. Volkswagen annonce d’ailleurs l’arrivée d’une version électrifiée et de nouveaux services en ligne par sa volonté de "transférer l’ADN particulier de ce véhicule et le style de vie qui y est associé, à l’heure de la digitalisation et de l’électrification". Rendez-vous d’ici quelques semaines pour les détails de cette nouvelle génération.