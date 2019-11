Voilà, c'est un signe des temps, le Vatican, qui ne manque pourtant pas de moyens, a reçu cette semaine une Dacia flambant neuve spécialement équipée pour les déplacements du Souverain Pontife.

Il s'agit d'un Duster à traction intégrale. Le véhicule a été livré mercredi au Saint-Père par Christophe Dridi, Directeur Général du Groupe Renault en Roumanie et PDG d’Automobile Dacia SA, et par Xavier Martinet, Directeur Général du Groupe Renault Italie.

Le véhicule a été transformé par le Département Prototypes et l'équipe Besoins Spéciaux de Dacia en Roumanie, en collaboration avec un carrossier indépendant normalement spécialisé dans les camping-cars (Romturingia). Cette version adaptée présente 5 places, dont une banquette arrière particulièrement confortable. Le véhicule intègre également des solutions spécifiques et des accessoires conçus pour le rendre adapté aux usages auxquels il sera destiné par le Vatican : grand toit ouvrant, superstructure vitrée amovible, garde au sol inférieure de 30 mm à la normale, pour faciliter l'accès à bord, et éléments de support internes et externes.

Rien sur un blindage éventuel

Pas d'information quant à un éventuel blindage de l'ensemble ni par rapport au type de moteur choisi. Mais une source interne ayant déjà eu l'occasion de visiter le département Prototypes roumain nous assure qu'on y fabrique des véhicules uniques, qu'on ne verra jamais produits en grand nombre, ce qui est assez cocasse quand même pour un constructeur populaire tel que Dacia (12e place des immatriculations en Europe pour le Duster avec 121 462 véhicules enregistrés cette année, 9e place et 124 518 exemplaires écoulés pour le Sandero).

Le moteur de ce Duster (3 cm plus long que celui distribué chez nous) est plus que probablement inédit et plus puissant que celui qui équipe le véhicule conventionnel. De même, on imagine mal qu'aucun blindage n'améliore la carrosserie originale. Mais de cela bien sûr, on ne parle pas dans le communiqué du groupe français. Ce qui paraît assez légitime.

Que le Pape roule en Dacia est déjà, en soi, une info qui fera le tour du monde...