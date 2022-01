Une étude du site Zutobi.com, spécialisé dans la formation à la conduite, s’est penchée sur les restrictions d’application et les formalités nécessaires dans les 22 pays privilégiés par les expatriés pour convertir leur permis national.

Il en ressort que la Belgique est le pays qui offre le plus de facilités en la matière, à égalité avec nos voisins français et allemands. Ainsi, si nous pouvons conduire sans restriction ou échanger librement notre permis de conduire dans tous les Etats de l’Union européenne, nous pouvons également prendre le volant à Hong Kong, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Suisse durant un an, avant de convertir notre permis contre le modèle local sans test. Les Finlandais, Italiens, Espagnols et Suédois font presque aussi bien mais doivent posséder un permis international pour conduire au Japon. Dans les pays concernés par l’étude, il n’y a qu’en Chine que notre permis de conduire n’est pas valable.

Mexicains et Russes moins nantis

A l’autre bout de l’échelle, les Mexicains sont clairement ceux à qui s’appliquent le plus de restrictions puisque les expats ne peuvent tout simplement conduire que dans un seul pays de cette liste : l’Afrique du Sud. C’est aussi le seul pays où ils peuvent convertir leur permis sans repasser d’examen. Rien d’étonnant lorsqu’on sait qu’une cinquantaine d’euros suffisent à obtenir légalement son permis de conduire au Mexique, sans autre forme de test.

Les Russes sont à peine mieux lotis, puisqu’ils peuvent rouler librement durant deux ans en Finlande avant d’échanger leur permis. Ailleurs, il leur faudra repasser un examen. Quant au permis chinois, il permet de rouler sans restriction au Mexique, et d’être échangé librement contre le format local à Hong Kong et en Afrique du Sud.