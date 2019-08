Si vous allez sur le site de Tesla Belgique, vous pouvez déjà commander votre Model Y, plus compact (et un peu plus abordable que le Model X de 5,04 de long et plus de 2 m de large !) : 540 km d’autonomie, 209 km/h, 5,8 secondes de 0 à 100 à l’heure.

On vous y dévoilera même les prix : 57 000 € pour la Propulsion, 61 000 pour la Dual Motors également disponible en version Performance alors à 70 000 €. Il y a même des réductions annoncées.

