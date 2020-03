La diminution de la demande en Chine influence sensiblement le marché.

Allez, tout n’est pas noir dans cette ambiance morose. Si vous passez régulièrement à la pompe, vous avez constaté que le prix de l’essence et du diesel est à la baisse. Pas autant qu’on ne le voudrait, bien entendu, mais quand même.

L’essence la plus utilisée, la sans-plomb 95 octane est plus de 6 centimes moins chère par rapport à son prix moyen en 2019. Les autres carburants suivent la tendance : moins 4,3 cents pour la SP98 et moins 9,95 cents pour le diesel. Presque 10 cents en moins pour le gasoil routier, voilà qui vaut la peine d’être souligné. D’autant plus que c’est le carburant utilisé par les gros rouleurs. Aujourd’hui, les produits pétroliers sont au plus bas depuis mi-2017.

