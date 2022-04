Si contrairement à Mercedes ou BMW, Audi s’est toujours refusé à faire des monovolumes – ou alors du bout des doigts avec l’A2 – le constructeur semble cette fois y réfléchir très sérieusement. Le concept Urbansphere « dédié principalement aux mégapoles chinoises, mais adapté à tout autre centre métropolitain dans le monde » en rassemble en effet les ingrédients : un capot court et une plateforme allongée pour libérer un maximum d’espace à bord, et même une portière arrière à ouverture antagoniste (vers l’arrière) pour faciliter l’accès.

© Audi

Et bien sûr, l’accent est mis sur l’espace et le confort, avec des termes savamment choisir tels que "salon", "bureau mobile" ou encore "troisième espace de vie". Le tout, à la sauce premium et à l’heure de l’automatisation : "

Le dernier en date

Cet Audi Urbansphere, dont la traduction en série n’est pas encore très claire, laisse en tout cas clairement entrevoir le retour des véhicules dédiés à la famille et à la convivialité. Si beaucoup de modèles ont disparu du catalogue ces derniers temps, l’électrification semble pousser les constructeurs à y (re)venir. On a ainsi pu voir le futuriste Staria de Hyundai (dont la commercialisation en Europe n’est pas encore confirmée), Mercedes qui présentera un inédit EQT très prochainement, variante très luxueuse et électrique du Citan, sans oublier bien sûr Volkswagen dont le très utilitaire Multivan se mue en véritable voiture pour sa septième génération, bientôt rejoint par l’inénarrable ID.BUZZ 100% électrique qui joue sur la corde nostalgique pour convaincre.