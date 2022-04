Le Department for Transport souhaite en effet permettre aux conducteurs de regarder des « contenus non liés à la conduite » sur les écrans du véhicule. Cela signifie donc qu’il pourra être possible de regarder la télé, Netflix ou encore Youtube tout à fait légalement lorsqu’on se trouve derrière le volant.

La condition ? Que la voiture soit partiellement autonome. Cette possibilité de regarder du divertissement ne pourra être activée que lorsque la voiture sera en mode de conduite autonome « de niveau 3 », c’est-à-dire lorsqu’elle est capable de conduire sans supervision dans certaines conditions. Le conducteur devra dans tous les cas être prêt à reprendre le volant dès que la voiture le lui ordonnera.

Autonomie de niveau 3

Réservée jusqu’il y a peu à quelques modèles très haut de gamme (Mercedes Classe S, Audi A8, les dernières Tesla), la conduite autonome de niveau 3 est appelée à se généraliser à l’avenir. Toutefois, il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, la législation européenne ne permet pas son utilisation sur route. Une adaptation en ce sens est prévue pour l’été prochain, sous certaines conditions : 60 km/h maximum et sur une voie pourvue d’une berne centrale interdite aux piétons et cyclistes.

Ne faisant plus partie de l’Union européenne, le Royaume-Uni compte-t-il aller plus vite vers l’autorisation de ces voitures autonomes ?

Limitations

Actuellement, les voitures équipées d’un récepteur TV embarqué ou d’applications de contenu multimédia doivent être pourvues de systèmes empêchant la diffusion sur les écrans à portée du conducteur pendant la conduite. Soit en empêchant l’application de fonctionner, soit via des écrans bidirectionnels, permettant d’afficher des images différentes selon l’angle de vision. Le conducteur peut alors disposer de la navigation (par exemple) pendant que le passager regarde un film.