Le Covid-19 est en pleine résurgence en ville. Après Shanghai qui a confiné ses milliards d’habitants et contraint à la fermeture les usines Tesla et Volkswagen locales, voilà que le Salon de Pékin est reporté. Un report à une date non-précisée pour l’instant qui pourrait bien se transformer en annulation pure et simple si la situation ne s’améliore pas rapidement.

Un nouveau coup dur pour les organisateurs, mais également pour tous les exposants qui avaient déjà engagé de très nombreux frais pour participer à ce salon. Voilà en tout cas qui pourrait bien mettre plus que jamais en péril les nombreux salons automobiles qui peinent à se relever de la pandémie.