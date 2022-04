Mars 2020 : le Salon de Genève est annulé 48 heures avant son ouverture en raison de l’épidémie naissante de Covid-19 qui se répand sur le continent européen. La suite nous la connaissons. Entre risque de faillite de l’organisateur et rumeurs de relance en 2021, tentative avortée en 2022, et lancement d’une version qatarie de l’événement, le GIMS – Geneva International Motor Show, son nom officiel – est à nouveau annoncé pour 2023.

L’organisation vient en effet d’en annoncer les dates : ce sera du 14 au 19 février 2023, soit durant 6 jours seulement, la moitié de la durée de l’événement avant-covid. Comme le Salon de Munich, l’événement tentera de se renouveler, mais la formule n’est pas encore connue. Pour l’heure, aucune information complémentaire n’a encore été dévoilée. Cette annonce a surtout pour but de rassurer les constructeurs et de les attirer, eux qui sont désormais bien plus frileux qu’avant à l’idée de dépenser des sommes considérables pour assurer leur présence sur les salons.