Cette annonce pour le moins surprenante est le fruit du partenariat entre GIMS, la société organisatrice du Salon de Genève, et Qatar Tourism. L’Emirat, monarchie absolue, entend ainsi mettre l’accent sur le tourisme pour en faire « une destination de premier plan dans le monde », et prolonger l’engouement autour de la Coupe du Monde de football prévue dans le pays en décembre 2022. Les dates exactes ne sont pas encore connues, mais seront annoncées « dans les semaines à venir ».

Une annonce à contre-courant

Bien sûr, les honneurs de circonstances sont bien présents dans chacune des parties. Le Qatar se disant « heureux du partenariat » et « se réjouissant de la collaboration » ; le GIMS « fier et honoré ». On peut toutefois se poser la question de la naissance d’un tel événement dans un contexte où les constructeurs sont de plus en plus frileux à s’investir dans les salons automobiles, désertant d’ailleurs les plus prestigieux d’entre eux. Mais peut-être sa localisation particulière dans un environnement d’opulence sera-t-il de nature à séduire les constructeurs de luxe et de prestige. Quoique l’argent ne peut pas tout acheter parait-il…