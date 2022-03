Après deux années d’interruption, Spa-Classic célèbre enfin sa dixième édition ! Créé en 2011 sur le circuit préféré des pilotes, Spa-Classic a grandi progressivement pour figurer parmi les grands événements européens de courses historiques. En 2019, le meeting belge a rassemblé plus de 20 000 spectateurs, faisant de cet événement l’une des épreuves les plus populaires de la saison.

En plus d’un plateau de courses varié (voir ci-dessous) qui va des GT des années 50 aux "protos" des années 80 en passant par des épreuves réservées aux Porsche d’avant 66, les collectionneurs présents auront également l’opportunité de boucler quelques tours de piste au volant de leur propre voiture. Sept sessions, de 15 à 20 minutes chacune, leur seront proposées durant le week-end pour découvrir et profiter du fabuleux tracé, tout fraichement rénové.

Evénement familial

Les plus jeunes et les moins intéressés par la mécanique ne seront pas non plus oubliés. Ils pourront profiter de nombreuses animations dans le Village Exposants (jeux vidéo, initiation à la conduite, etc.), flâner dans le marché, ou simplement profiter de la nature verdoyante des abords du circuit.

Les épreuves

Classic Endurance Racing 1 – GT 1966 / 1975 & Protos 1966 / 1971

Classic Endurance Racing 2 – GT 1975 / 1981 & Protos 1972 / 1981

Endurance Racing legends – GT & Protos 1990 / 2000

Fifties’ Legends – GT 1950 et début des années 60

Greatest’s Trophy – Voitures de sport et GT d’exception

Group C Racing – Protos de 1982 à 1993

Heritage Touring Cup – Voitures de Tourisme de 1966 à 1984

Sixties’ Endurance – Voitures de sport pré-63 & GT pré-66

2.0L Cup – Porsche 911 2 litres châssis court pré-1966