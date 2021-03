Plutôt rare sur nos routes, le Subaru Forester est un SUV familial injustement méconnu. Surtout depuis qu’il est équipé d’une motorisation hybride où un moteur électrique associé à la transmission intégrale renforce le moteur essence 2.0l à cylindres à plat (dit Boxer). Une configuration mécanique que conserve le millésime 2021, légèrement revu sous cette version sport pour délivrer ses 166 chevaux de manière plus souple et offrir une accélération plus linéaire.

© Subaru

Le reste se joue sur la présentation, avec une apparence musclée renforcée par des inserts noirs et accents oranges sur les flancs et boucliers ; accents que l’on retrouve également à l’intérieur sur le meuble de bord, la console centrale et le contours du levier de vitesse. Les compteurs et la carrosserie se parent d’un logo spécifique, que l’on retrouve aussi dans le dossier des sièges habillés d’un revêtement "sport" imperméable.

© Subaru

Parmi les autres changements, on notera aussi les nouveaux blocs optiques avant à fond sombre qui dessinent une signature lumineuse inédite, et la présence d’un éclairage LED dans le hayon lorsqu’il est ouvert, pratique pour charger ou décharger le véhicule la nuit.

Le Subaru Forester Sport est disponible dès à présent à 35.995€.