D’une cylindrée de 6 litres, le moteur de la Bentley Bentayga Speed nouvelle génération est gavé par 2 turbos pour développer 635 ch et 900 Nm de couple. Capable de pulvériser le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, ce luxueux SUV peut également atteindre la vitesse de pointe impressionnante de 306 km/h. Ce qui en fait le SUV le plus rapide du monde, au nez et à la barde des Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (295 km/h) et Lamborghini Urus (305 km/h) !

A l’instar de la Bentayga « normale » déjà essayée en exclusivité dans nos colonnes, la version Speed reçoit également une mise à jour esthétique (nouveaux échappements, feux et calandre agrandie) et technique (écran agrandis, connectivité accrue, etc.). Extérieurement, la Bentayga Speed se démarque par des éléments spécifiques comme son spoiler de plus grandes dimensions ou ses énormes jantes. Entièrement personnalisable selon des souhaits du client, ce véhicule lancé en 2015 remporte un franc succès sur le marché américain, en Asie et au Moyen-Orient.

Ce W12 et le V8 seront bientôt suivis par une version hybride rechargeable.