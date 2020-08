Le SUV compact SsangYong Tivoli reçoit une motorisation d’entrée de gamme adaptée à notre fiscalité et aux normes d’environnement.

Avec son Tivoli, SsangYong propose depuis 2015 un SUV compact parfaitement adapté aux petites familles grâce à son habitabilité généreuse pour un tarif plutôt serré. C’est d’autant plus vrai depuis le restylage opéré en 2019, qui a remis l’habitacle et les équipements aux goûts du jour, tant sur le plan de la sécurité que sur celui du confort et de l’info-divertissement.

