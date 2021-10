Sans conteste le plus doué de son segment en dehors du bitume.

Le nouveau Range Rover est toujours proposé en deux longueurs : 5,05 mètres, soit déjà 5 cm de plus que le modèle remplacé, ou 5,25m, gagnés sur l’empattement pour offrir plus d’espace aux occupants arrière. La planche de bord suit la tendance globale actuelle, avec des écrans plus imposants pour le multimédia et le tableau de bord digital, et des commandes désormais tactiles, ou vocales via l’assistant personnel Alexa fourni par Amazon.