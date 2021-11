Le C-HR C-LUB se distingue par un pack extérieur disponible en option qui comprend les jantes en alliage de 18 pouces au design inédit, et peut faire contraster sa carrosserie de couleur bordeaux foncé (Amethyst dans le langage Toyota) avec un toit, des montants de pare-brise et un becquet arrière argentés ou noirs, au choix. Dans l’habitacle, les sièges sont habillés de tissu et de similicuir, assortis à des inserts de couleur bronze.

© Toyota

Parallèlement à cette nouvelle offre, Toyota montera son nouveau système multimédia connecté dans tous les C-HR à partir de l’année prochaine (à l’exception de l’entrée de gamme C-Enter). Le Toyota Smart Connect permet une connectivité étendue avec Apple Carplay et Android Auto, et dispose nativement de tout un tas de services connectés comme la navigation avec info-trafic en temps réel. Il pourra en outre être mis à jour à distance.