Même s’il est difficile de réinventer la roue et qu’il conserve son allure massive, le nouveau Multivan rompt assez nettement avec le style anguleux de son devancier. Il est d’ailleurs un peu plus grand encore : +69 mm en longueur (4.973 mm) et +37 mm (1.941 mm) en largeur, et une version longue de 5173 mm est également au programme. Toutefois, le style lui confère une allure moins massive. Les angles sont ici adoucis, et les traits généraux semblent inspirés par les modèles électriques de la marque, ID.3 et ID.4.

© Volkswagen

Hybride ou essence

Pourtant ce nouveau venu n’est pas destiné à être mu par une motorisation 100% électrique (sa plateforme ne le permet pas), ce qui sera la tâche de l’ID.Buzz attendu l’an prochain. Ce Multivan comptera en revanche une inédite motorisation hybride rechargeable associant un moteur essence de 150 ch à un moteur électrique de 116 ch pour une puissance totale combinée de 218 ch. La batterie de 13 kWh fournit assez d’énergie pour parcourir jusqu’à 50 km en mode 100% électrique. La seule autre motorisation annoncée pour l’instant est un TSI (essence) de 204 ch avec boîte automatique DSG, mais gageons que des motorisations diesel, qui restent les plus indiquées pour un véhicule de ce gabarit, soient également proposées à l’avenir.

© Volkswagen

Grand espace

Evidemment, le Multivan offre toujours énormément d’espace à bord, puisqu’en plus de ses places arrière modulables et coulissantes, ce sont jusqu’à 469 ou 763 litres de bagages qui peuvent prendre place derrière les trois rangées de sièges. Le tableau de bord devient – malheureusement ?- entièrement tactile, et il sera donc nécessaire de naviguer dans les menus de l’écran central pour piloter l’ensemble des fonctions.

© Volkswagen

3 gammes

Précisons encore que l’arrivée de ce Multivan ne signifie pas la mise au rebus imminente de l’actuel utilitaire Transporter. Celui-ci devrait continuer sa carrière encore quelque temps, et constituer le second pilier de la gamme « Bulli ». Les ID.Buzz et ID.Buzz cargo en seront le troisième.