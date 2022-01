Premier modèle Volvo à n'exister qu'en version 100% électrique, le C40 – en quelque sorte un XC40 coupé – marque un tournant dans l'histoire de la marque, qui a promis de bannir toute trace de moteur thermique dès 2030. Le C40 a entamé sa carrière fin 2021, avec une version plutôt haut de gamme : deux moteurs électriques cumulant 408 ch, et un prix initial de 60.150€. Mais ça, c'était avant.

Nouvelle entrée de gamme, trois finitions

Volvo permet aujourd'hui à une clientèle un peu plus large d'accéder au C40. D'abord en proposant une gamme de finitions plus complète, articulée autour des niveaux Start, Plus et Ultimate. Mais surtout, le C40 existe maintenant en version "Single Motor", donc doté d'un seul moteur électrique développant 230 ch. La batterie est également plus petite, mais à la faveur du gain de poids que représentent cette dernière et la suppression d'un moteur, l'autonomie moyenne WLTP est de 406-434 km, soit à peine une dizaine de kilomètres en moins que la version "Twin" à grosse batterie. Elle est en revanche bien supérieure en circulation strictement urbaine : jusqu'à 611 km, contre 578 pour la version Twin. Le nouveau prix de base du Volvo C40 en Belgique n'est pas encore connu, mais on planche sur 10.000€ de moins que ce qu'on connait pour le moment.