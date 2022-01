© Hyundai

Chez Hyundai, l’électricité, on connait. La marque propose déjà les Ioniq, Kona et Ioniq 5, et coiffera son offre d’une berline électrique Ioniq 6. Un modèle qui, à l’instar de l’Ioniq 5, fera de son look un véritable argument puisqu’elle s’inspirera de manière assez précise du concept Prophecy illustré ci-dessous.