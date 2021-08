Qui a décerné à Francorchamps le titre de ‘plus beau circuit du monde’ ? Qui a ‘inventé’ le Raidillon ? Qui a sauvé Jackie Stewart après son accident au Grand Prix de Belgique 1966 ? Comment Mika Hakkinen a-t-il réussi son fameux dépassement sur Michael Schumacher ? Comment Francorchamps a-t-il réussi à se maintenir au plus haut niveau du sport automobile pendant 100 ans ?

Par le texte et par l’image, cinq passionnés du circuit de Spa-Francorchamps, vivant ou travaillant dans l’univers du circuit depuis des années, rassemblant trois générations, ont uni leurs plumes pour visiter toute son histoire comme elle n’avait encore jamais été racontée.

Serge Dubois, Christophe Gaascht et Claude Yvens racontent l’histoire du circuit et les courses de voitures sur l’ancien tracé (1922 – 1978), Pierre Van Vliet (ancien commentateur des Grands Prix sur TF1, rédacteur en chef de F1i Magazine, biographe de Jacky Ickx, Thierry Boutsen, Jacques Laffite…) et Martin Businaro (journaliste) retracent l’évolution du sport automobile et les courses de voitures sur le nouveau circuit (1979 – 2021).